Голый Линдеманн показал зад на речке и стал новым мемом

Солист Rammstein Тилль Линдеман во время поездки в Финляндию на концерт не смог себе отказать в удовольствии пойти порыбачить погожим летним утром... голышом.
Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн во время гастролей по Финляндии не удержался от эпатажных выходок не только на сцене, но и на отдыхе. Он улучил момент, и смылся на рыбалку, причем не сам. И шокировал своих фанатом нудистским фото.
Снимок с Тиллем Линдеманном голышом на речке появился в его Instagran Stories, но пробыл там недолго.
В кои веки Тилль Линдеманн проявил благоразумие, и после того, как показал всему миру свой настоящий голый зад ( а не как на концертах), он поспешил очистить сторис, чтобы не забанили ненароком.
Нем не менее, кадр о том, как голопопый Тилль сидит на небольшой пристани с удочкой и светит голой пятой точкой стал уже легендарным, попав даже на несколько фотожаб у фанатов.
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Сам рокер традиционно продолжает зажигать на своем туре, и готовит новые шокирующие шуточки - похлеще, чем поцелуй взасос гитаристов в Москве и голый зад в Финляндии.
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