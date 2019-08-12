Голый Линдеманн показал зад на речке и стал новым мемом

Тилль Линдеманн публику голым задом/ Instagram

Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн во время гастролей по Финляндии не удержался от эпатажных выходок не только на сцене, но и на отдыхе. Он улучил момент, и смылся на рыбалку, причем не сам. И шокировал своих фанатом нудистским фото.

Снимок с Тиллем Линдеманном голышом на речке появился в его Instagran Stories, но пробыл там недолго.

В кои веки Тилль Линдеманн проявил благоразумие, и после того, как показал всему миру свой настоящий голый зад ( а не как на концертах), он поспешил очистить сторис, чтобы не забанили ненароком.

Нем не менее, кадр о том, как голопопый Тилль сидит на небольшой пристани с удочкой и светит голой пятой точкой стал уже легендарным, попав даже на несколько фотожаб у фанатов.

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Сам рокер традиционно продолжает зажигать на своем туре, и готовит новые шокирующие шуточки - похлеще, чем поцелуй взасос гитаристов в Москве и голый зад в Финляндии.

Тилль Линдеманн / instagram.com/ich_will.rammstein/

Тилль Линдеманн / instagram.com/ich_will.rammstein/

Ранее оказалось, что новая любовница бывшего мужа Ани Лорак работает вип-проституткой.