Взлохмаченная Дорофеева в леопардовых стрингах показала грудь

Надя Дорофеева / Instagram

Солистка Время и Стекло Наля Дорофеева, которая посетила фестиваль MRPL City Festival в Мариуполе, побаловала поклонников клубничкой в своем гостиничном номере.

Надя Дорофеева записала видео-бумеранг в своем гостиничном номере, на котором позирует в леопарде перед зеркалом.

На ролике она в леопардовых стрингах и маечке с огромным декольте пританцовывает перед зеркалом, демонстрируя не только свои татуировки "плохая", "хорошая" на бедрах, но и упругие груди, которые готовятся выпрыгивать на свободу.

Дорофеева только написала LOL на видео, но учитывая, что на полу открытый не распакованный чемодан, ее следующие сторис и выступление в Мариуполе, несложно определить, что девушка таким пикантным методом отметилась по приезду в солнечный Мариуполь.

Читайте такжеЛюбовница бывшего Ани Лорак оказалась VIP-проституткой

Она не постила фотографию на страницу, поэтому, сложно определять как фанаты отреагировали комментариями, но все точно заценили ее леопардовые стринги.

Напомним, еще неделю назад Надя Дорофеева постила фото с отдыха с Дантесом, где они отмечали 8 лет отношений. Дорофеева вызвала повышенный интерес к своим прелестям из-за очень тугого купальника, который натянулся не только на груди, но и между ног.