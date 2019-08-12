"Обосрались от счастья": Бузова ексклюзивно показала грудь фанатам

Оля Бузова / Instagram

Певица Оля Бузова не стала жалеть психику своих поклонников, и прямо в глаза вывалила свою голую грудь. Не всем удалось спокойно перенести это испытание.

Свой необычный перфоменс Бузова устроила после концерта в Анапе, и выложила видео в Instagram.

"Спасииибо За вашу Любовь. Вы - мой космос. У меня нет слов...", - написала она, под видео.

На видео она кричит фанатам, они обступили вход в зал, и буквально готовы разодрать Бузову на части. Тогда она начинает взбираться на машину, и будучи в крошечных шортах и футболочке, случайно вываливает из нее грудь.

Фанаты были в восторге, и ошалевшая Бузова самолично опубликовала видео в сети.

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Но вот, не все ее подписчики позитивно восприняли этот перфоменс. Почему-то много кто считает, что маленькая грудь Бузовой - это очень плохо, и смотреть там не на что.

"Ну и голос!!! Ужас!!! Под фанеру норм", "В деревню певичка дешевая приехала-все обосрались от счастья!Без обид-но выглядит со стороны именно так!", "П*здец звезда прям стала. Кому так хорошо дала, кто тебя в люди вывел???? ", "Одни дети Господи ну реально мерзко еще эти движения стыдитесь Оля. Изолировать надо куда правительства смотрят", - пишут ей в комментариях.

До этого Алла Пугачева вызвала в сети яростные споры, опубликовав фото в странном наряде.