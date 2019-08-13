Надо трусы снять: Лобода взбудоражила сеть интимным фото с растяжкой

13 августа 2019, 11:58

Светлана Лобода на отдыхе в Италии не смогла удержаться от пикантного фото на фоне одной из церквей Рима.

Светлана Лобода
Светлана Лобода / Instagram

Певица Светлана Лобода поделилась снимками с посещения итальянского Рима, но при этом не забыла хорошенько раздвинуть ноги, и продемонстрировать пикантные части тела на фоне религиозных зданий.

Лобода показала в своем Instagram, как она может раздвинуть ноги на фоне католической церкви.

Светлана Лобода не стала подписывать фото, только спросила, первое или второе.

На снимках она позирует в черной комбинации на балконе с видом и Рим, и так уже получилось, что прямо за ней оказались римо-католические церкви, из-за которых начали переживать некоторые пользователи соцсетей.

Лобода вполне успешно продемонстрировала не только свои ягодицы, но и стройные ножки, одну из которых она закинула аж на перила.

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Волочкова заявила, что шпагаты - это ее профессия, и она не потрепит конкуренцию.

Подписчики уже успели остроумно пошутить по поводу этого зрелища.

Светлана Лобода
Светлана Лобода / Instagram
Светлана Лобода
Светлана Лобода / Instagram

"Надо было все снять и трусы ..", "Вы обворожительная", "А ещё можно сверху было на крест сесть и шпагат нам показать! Интересно, что мы все выберем крест или шпагат?", "Не понимаю для чего обсуждать? Заняться нечем или зависть? Почему под кого то косит? Что за шаблоны... Ох люди только дай повод. Сложно признавать что кто то круче чем вы сами. Света столько лет уже на пике популярности и это конечно не просто. Факт",  - пишут поклонники.

Ранее Волочкова показала промежность во время шпагата.

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