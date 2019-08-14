"Монашка секси": Алина Гросу вывалила грудь из кружевного белья

14 августа 2019, 04:29

Молодая жена Алина Гросу показала, чем конкретно она соблазняет своего мужа по вечерам, и поклонникам это все очень понравилось.

Алина Гросу
Алина Гросу / instagram.com/alina_grosu

Недавно вышедшая замуж Алина Гросу решила похвастаться успешной семейной жизнью, продемонстрировать новые шмотки, и заодно грудь показать, а то, что-то она надолго пропала.

В своем Instagram Алина Гросу опубликовала горяче фото в крошечном кружевном белье, в котором она позировала на балкончике.

"Жена - не всегда должна быть монашкой:)..для подогревания интереса мужа, иногда в тебе должен просыпаться мааааленький чертёнок, и будь ты дома, за плитой, на работе или на прогулке.. по возможности, всегда нужно стараться выглядеть хорошо и его глаза будут, как прежде гореть. Вчера, впервые после долгого воздержания от всех, хоть немного сексуальных луков (чтобы лишний раз не провоцировать на ревность мужа..ещё сбежит), выгуляла свой новый комбинезон... к сожалению, выгуливала не долго, муж сильно далеко за пределы квартиры меня не пустил и ходил везде следом, но столько влюблённых взглядов я от него давненько не получала. Да ещё и умудрилась выпросить, чтоб он меня пофоткал, для "семейного архива" мы же с вами, уже семья?))) а как вы считаете, как нужно одеваться жене?)) и нужно ли, хоть иногда провоцировать и рубить наповал?))Выбирайте лучшую фотку 1|2|3|4|5|6|7?))", - написала она.

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То, что Алина Гросу громко назвала комбинезоном, на самом деле выглядит на ней как крошечный пенюар с кружевами и открытыми почти что всеми частями тела. Девушка позировала в нем на своем балконе, демонстрируя голые ноги, рукава с кружевами, очень глубокое декольте, и крошечный облегающий низ, который больше демонстрирует ягодицы, чем скрывает их.

  • Алина Гросу в наряде с декольте instagram.com/alina_grosu/
  • Алина Гросу в наряде с декольте instagram.com/alina_grosu/
  • Алина Гросу в наряде с декольте instagram.com/alina_grosu/
  • Алина Гросу в наряде с декольте instagram.com/alina_grosu/
  • Алина Гросу в наряде с декольте instagram.com/alina_grosu/
  • Алина Гросу в наряде с декольте instagram.com/alina_grosu/
  • Алина Гросу в наряде с декольте instagram.com/alina_grosu/

Поклонницы пришли в восторг и поделились не только своим мнением по поводу фото, но и разразились комплиментами замечательной внешности и уму Гросу.

"С вас и монашка получается секси, а фотографии всё супер и красивые", "Сногсшибательная и сексуальная красотка", Только любящий муж может сфоткать в таком сногсшибательном ракурсе", "Алина как удалось похудеть??", "На ночнушку похоже", "Не все мужчины хотят видеть слишком откровенный наряд своей жены на людях", "Агонь", - пишут поклонники.

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Алина Гросу новости шоу бизнеса
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