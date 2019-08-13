"Стянула штаны и трусы": Кэти Перри обвинили в сексуальном насилии

Перри / Фото: Reuters

Модель Джош Клосс обвинил Кэти Перри в сексуальном насилии. Он поведал, как во время съемок песни Teenage Dream в 2010 году, Кэти Перри над ним поиздевалась.

На вечеринку по поводу дня рождения их общего знакомого Джонни Вуека, он привел с собой подругу, которая очень хотела познакомиться с Перри, но девушка при виде Джоса очень жестоко поступла.

"Когда я увидел Кэти Перри, мы обнялись, она все еще мне нравилась. Но когда я повернулся, чтобы представить свою подругу, она стянула мои брюки и нижнее белье, чтобы показать мой пенис паре своих друзей и толпе вокруг нас. Можете ли вы представить, насколько жалким и смущенным я себя чувствовал?", - написал он.

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Джош Клосс объясняет, что движения #MeToo пропагандирует только что мужчины у власти могут быть жестоки, и совершают сексуальное насилие против женщин.

В то же время, он решил наглядно продемонстрировать, что женщина Кэти Перри, песни которой только о добре, обладаю достаточной властью, не только издевается, но и совершает сексуальное насилие над мужчинами.

Джос Клосс / Instagram

Он признался, что тогда работал за гроши - всего ему заплатили 650 долларов за клип, который принес Перри миллионы.

"Я видел, что она использует фрагменты клипа в мировом турне, а затем - на своем DVD. Но я заработал только 650 долларов на "Teenage Dream". Ее представители принуждали меня не обсуждать публично ничего, связанного с Кэти. Вышло пару интервью, в которых они отвечали за меня", - говорит Клосс.

Katy Perry - Teenage Dream смотреть онлайн клип:

Он признался, что это была самая его смущающая и ужасная работа в жизни.

Недавно Кэти Перри проиграла суд, в котором чернокожий репер-фанатик отсудил у нее авторские права и штаф за использование мотива из его песни.