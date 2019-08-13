Голая Кара Делевинь украсила обложку глянца

13 августа 2019, 18:13

Модель и актриса Кара Делевинь полностью разделась ради горячей фотосессии для знаменитого издания, и раскрыла пару своих девичьих секретиков.

Кара Делевинь
Кара Делевинь / Instagram

Кара Делевинь дала откровенное интервью для Marie Claire и снялась в не менее горячей фотосессии, рассказав наконец, много подробностей о своей личной жизни и работе.

Кара Делевинь, которая сыграла главную роль в сериале Карнивал Роу для Amazon, и которая уже какое-то время встречается с актрисой Эшли Бенсон, поведала, как они познакомились, и начали встречаться, а также о своей работе над сериалом о рассизме, в котором она играет с Орландо Блумом.

Как призналась Кара Делевинь, они с Эшли Бенсон встретились весной 2018 года на съемках фильма Ее запах Алекса Росса Перри: "Мы не искали этого. Это было действительно очень аутентично и естественно", - говорит Деленвинь об отношениях.

Кара Делевинь идентифицирует себя как странная, она годами скрывала свою ориентацию, опасаясь быть не понятой.

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"Не хотела чувствовать себя по-другому, хотя с раннего возраста я всегда чувствовала, что не отношусь к той категории".

Потом у нее было расстройсто в 15 лет, которое она с трудом пережила, перенеся концентрацию на работу, и тут много помог Карл Лагерфельд, которого Делевинь называет дедушкой, папой и лучшим другом и феей.

Также она вспоминает детство - впервые сыграв медсестру в школьной постановке в 14 лет она решила стать актрисой.

На данный момент она уже получила роли в Бумажных городах, Отряде самоубийц и Валериане и городе тысячи планет. После этого Кара Делевинь сыграла в Карнивал Роу фею, у которой любовь с обычным человеком.

  • Кара Делевинь marieclaire.com
  • Кара Делевинь marieclaire.com
  • Кара Делевинь marieclaire.com
  • Кара Делевинь marieclaire.com
  • Кара Делевинь marieclaire.com

Информация об отношениях Кары Делевинь и Эшли Бенсон появились в июне 2019. Приблизительно в то же время у Делевинь брали интервью. Она еще не называла Бенсон девушкой, просто называя "друг".

До Бенсон она не раз попадалась на свиданях с Перис Джексон - приемной дочке знаменитого Майкла Джексона.

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Кара Делевинь новости шоу бизнеса
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