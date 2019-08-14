Жена Гарика Харламова на Мальдивах покрасовалась голой в ванне, опубликовано фото

Кристина Асмус на Мальдивах позировала голой в ванне / instagram.com/asmuskristina

Российская актриса, жена комика Гарика Харламова - Кристина Асмус - опубликовала фотографию, на которой на Мальдивах позирует голой в ванне.

Артистка покрасовалась в ванне, в которой на поверхности были лепестки, и разместила снимок на своей странице в Instagram.

На фото Асмус запечатлена во дворе дома напротив бассейна, сидя в ванне спиной к камере.

"Дзен", - коротко подписала снимок актриса.

Фото похвалили ряд интернет-пользователей. "Обалденно", - написала anya.ryabkova_. "…Просто Афродита какая-то", - считает anna___sergeevna. "Супер талия", - поделилась мнением baialbina1982.

Кристина Асмус на Мальдивах позировала голой в ванне / instagram.com/asmuskristina

Ранее сообщалось, что Кристина Асмус опубликовала фото, на котором запечатлена голой в ванне, однако прикрыла прелести. На снимке актриса улыбается на камеру.