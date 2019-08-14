"Настиралась": Оля Цибульская засветила голую грудь

Оля Цибульская / Instagram

Певица Оля Цибульская порадовала поклонников необычным пикантным фото, на котором было видно ее шикарные формы.

Снимок в ванной со стиральной машиной Оля опубликовала в своем Instagram.

"Я постирала 1000 долларов. Как-то оставила в вещах деньги и вспомнила об их чистоте только ночью, когда машинка перешла в режим сушки. Что я почувствовала❓Стрес. Но тогда же пообещала себе, что будет тот момент, когда эта сумма была я с легкостью потрачу за день и не почувствую ничего страшного. Любой момент можно превратить в удовольствие. Даже стирка стала приятной арома терапией. А бы на что потратил сви1000$?", - написала она.

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Девушка также решила прорекламировать порошок довольно известной фирмы надев свадебные туфли, и коротенькое платье-рубашку, в котором закатала рукава, и оголила ноги и грудь.

Оля Цибульская / Instagram

"Настиралась", "Лифан 150 2е", "Оля ты главное не говори что отмывала деньги", "Олю!!!З Твоєю то красою і талантом ти переживаєш за якихось 1000 зелених??? Да ну!!!", - пишут ей восторженные поклонники в комментариях.

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