"Тело 16-летней": Ольга Куриленко засветила грудь на пикантном фото

Звезда американских боевиков Ольга Куриленко взбудоражила сеть интимным фото.
Девушка Бонда и сексуальная вампирша Ольга Куриленко поделилась в соцсетях пикантным фото, на котором засветила грудь.
Снимок в крошечном купальнике Куриленко опубликовала в своем Instagram.
"Счастливой среды", - подписала фото Куриленко.
Собственно, она написала "HappyHumpDay", что дословно переводится, как "Счастливого дня верблюда", но в английском языке Humpday - тоже среда. Ну, типа - средина недели, и, выходит - "горбатый день".
Свою запись Оля Куриленко сопроводила фото в соблазнительном купальнике, вроде бы цельном, но состоящем из двух частей - верхняя леопаровая по диагонали с левого плеча к правой груди, и нижняя черная, которая поднимается к правой груди. Так, что обнаженным остаются живот, спина, левый бок и правое плечо и грудь. Куриленко подняла руку вверх, так, что грудь почти выпрыгнула из своей части купальника, предоставив зрителям насладится шикарным зрелищем.
Поклонники поспешили выразить свое одобрение комментариями на всех языках мира, высказывая, какая она она одновременно нежная и сильная, сексуальная, и женственная.
"Тело 16-ти летней девочки", - написал редкий русскоязычный фанат.
Как известно, Ольга Куриленко снималась в фильмах Квант милосердия, Академия Вампиров, Ускорение, Смерть Сталина, Человек, который убил Дон-Кихота и Джонни Инглиш: Новая миссия.
Ранее Оля Цибульская засветила голую грудь возле стиральной машины.