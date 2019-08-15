"Тело 16-летней": Ольга Куриленко засветила грудь на пикантном фото

Ольга Куриленко / Instagram

Девушка Бонда и сексуальная вампирша Ольга Куриленко поделилась в соцсетях пикантным фото, на котором засветила грудь.

Снимок в крошечном купальнике Куриленко опубликовала в своем Instagram.

"Счастливой среды", - подписала фото Куриленко.

Собственно, она написала "HappyHumpDay", что дословно переводится, как "Счастливого дня верблюда", но в английском языке Humpday - тоже среда. Ну, типа - средина недели, и, выходит - "горбатый день".

Свою запись Оля Куриленко сопроводила фото в соблазнительном купальнике, вроде бы цельном, но состоящем из двух частей - верхняя леопаровая по диагонали с левого плеча к правой груди, и нижняя черная, которая поднимается к правой груди. Так, что обнаженным остаются живот, спина, левый бок и правое плечо и грудь. Куриленко подняла руку вверх, так, что грудь почти выпрыгнула из своей части купальника, предоставив зрителям насладится шикарным зрелищем.

Ольга Куриленко / Instagram

Поклонники поспешили выразить свое одобрение комментариями на всех языках мира, высказывая, какая она она одновременно нежная и сильная, сексуальная, и женственная.

"Тело 16-ти летней девочки", - написал редкий русскоязычный фанат.

Как известно, Ольга Куриленко снималась в фильмах Квант милосердия, Академия Вампиров, Ускорение, Смерть Сталина, Человек, который убил Дон-Кихота и Джонни Инглиш: Новая миссия.

Ранее Оля Цибульская засветила голую грудь возле стиральной машины.