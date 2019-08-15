"Сиськи появились": Регина Тодоренко показала пышный бюст и завела сеть

Регина Тодоренко / Instagram

Ведущая Регина Тодоренко показала свое утреннее фото в белье, на котором засветила внушительный бюст.

Регина Тодоренко восхитила своих поклонник горячи фото, которое она опубликовала в Instagram.

"Когда М спит, я навожу марафет, и из мамки с растрёпанной гулькой на голове превращаюсь в "тёлочку". А ещё недавно задумалась о том , с появлением детей у тебя появляется миллион забот и дел, но каким-то образом ты все успеваешь. Откуда берутся эти силы, не понимаю, но знаю точно, что организм женщины - это очень выносливый и стрессоустойчивый механизм. Откуда вы берете силы ? В чем ваш секрет? ", - обратилась Тодоренко к поклонникам.

Он приложила фото самой себя с утречка - трудно понять после марафета на уровне "телочка", или все еще только проснувшись, но поклонники обратили больше внимания на ее шикарную грудь.

Регина Тодоренко без смущения продемонстрировала огромный бюст, который едва помещается в ночной рубашке. При этом девушка похвасталась шикарными длинными волосами и огромными горящими счастьем глазищами, чем очень впечатлила поклонников.

Регина Тодоренко засветила бюст / Instagram

Регина Тодоренко соблазняет огромным бюстом / Instagram

Никто не будет сомневаться, что в первую очередь подписчики обратили внимание на грудь Тодоренко.

"Да ладно у Регины сиськи появились", "Тоже родила ребёнка и сил будто в 10 раз больше стало) тоже удивлена", "Такая девочка красивая)", "Как у тебя сохранилась такая форма груди при том что ты кормишь грудью?", "Регина ты самая клёвая девочка!!!!", "Ну что за буфера. я вау!))", "Красотка такая", "Класная", "Солнечная красотка!", - пишут в комментариях.

Ранее свою соблазнительную грудь засветила Ольга Куриленко - голливудская звезда из Украины.