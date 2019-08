"Совсем стыд потеряла": Каменских в прозрачном белье показала все

Настя Каменских / Instagram

Молодая жена Потапа Настя Каменских буквально потрясла публику своей внешностью.

Настя Каменских без смущения устроила себе фотосессию в прозрачном белье, вызвала мгновенный фурор.

Настя без какой-либо скромности подписала фото "I am sexy and I know it", сделав тэг из фразы.

Никто не сомневается, что Настя имеет на это право - жгучая брюнетка в прозрачном и кружевном белье просто на высоте. Каменских продемонстрировала свой фирменный животик, шикарную грудь, для которой все бюстгальтеры мира не указ, и длинные стройные ножки. А что еще увидели подписчики - они написали в комментариях.

Настя Каменских / Instagram

Настя Каменских / Instagram

Настя Каменских / Instagram

"Совсем стыд потеряла после замужества", "Сядь еще и ноги раздвинь", "Это красиво и не пошло", "Невероятная", "Опять разделась, бл*ть!", "Ого как живот втянула. фотка в целом классная)", "Наверное экскорт услугами занимается))))", "Ну вообще секс.Лайк если согласен", "ух какая мамасита", "Настя фигура класс! ", - пишут подписчики.

Впрочем, Настя просто решила прорекламировать немного белья. И ей это вполне удалось со своей секси-фигуркой.

