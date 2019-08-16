"Сочная": Жена Monatik показала грудь

Ирина Демичева / Instagram

Monatik с семьей наслаждается отдыхом на море в Кемере, а его жена Ирина Демичева практикуется в соблазнительных фотосессиях с бывшей Потапа Ириной Горовой и ее дочкой Натальей Горовой.

Ирина Демичева сверкнула пышной грудью на фотосессии, которую они устроили с семьей Горовых, и опубликовала результаты в Instagram.

"Позирую под детальным руководством Ирины Горовой. Очень весело и продуктивно провели время с Наташей и Ириной Горовыми", - подписала фото Ирина.

На фото она стоит на пляже перед розовым фольксвагеном, слегка оттопырив попу к ней, согнув одну ножку, и демонстрируя за зеленым купальником шикарный бюст.

Читайте также"Совсем стыд потеряла": Каменских в прозрачном белье показала все

На другом фото она стоит вместе с Ириной и Наташей перед капотом того же авто, выставив стройные ножки напоказ.

Ирина Демичева / Instagram

Ирина Демичева, Ирина Горовая и Наташа Горовая / Instagram

Фанаты оценили ее фигуру, и забросали Ирину комплиментами.

"Ируня! Ходи так всегда!", "Така жива і соковита", "Eeee, sexy mama", "Ви такі прекрасні, милі", "Сегодня Вы русалка, Вы создаёте волны", "Какая знойная красотка!", "красотка просто", - пишут в комментариях.

Как известно, Ирина не особо публичный человек, и не любит афишировать свой каждый шаг. Она всегда поддерживает мужа на концертах, но они с Monatik тщательно защищают личную жизнь от камер.

Ранее Tayanna показала стрип dance для Танців з зірками.