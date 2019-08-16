Звезда Школы случайно показала грудь

Оля Шелби / Instagram

Актриса и певица Оля Шелби, которая недавно вернулась с отдыха с моря, решила снять одно, а получилось, что случайно сняла свою грудь.

Оля Шелби, настоящая фамилия которой Шевченко опубликовала в Instagram видео, на котором сверкнула грудью крупным планом.

Оля Шелби решила показать ящики со своими вещами, которые она еще не разобрала после переезда в новую квартиру, но при этом ее камера засняла грудь крупным планом.

Девушка в ночной рубашке безнадежно приставила пальчик к губам, и показывала, как по комнате расставлены ящики с вещами, и ненароком захватила в кадр свою грудь, которую подобные наряды, обычно слабо прикрывают.

При этом, переезд она устраивала днем ране - 15 августа. Осталось самое сложное - разобрать все вещи, и найти им места.

Ранее жена Monatik показала грудь в горячей фотосессии на пляже.