"Я на вас др*чу": Анна Седокова разделась на пикантном фото

16 августа 2019, 14:06

Певица Анна Седокова поделилась в сети своим мокрым фото в купальнике, и вызвала бешеный восторг подписчиков.

Анна Седокова
Анна Седокова / instagram.com/annasedokova/

Певица Анна Седокова решила снова нарушить обещание постить только семейные посты, и засветила на горячем летнем фото свой пышный бюст и ягодицы.

Седокова в мокром купальнике позировала на детской горке Гектора у себя дома

"Акула. Так хорошо дома, с семьёй, что выехать и даже выйти за ворота у нас занимает примерно вру часов, иногда и дней. Я впервые понимаю домоседов и когда единственное, что хочется - это максимум сходить в гости к очень близким друзьям, но и это не точно. Лучше друзья к нам. Может это и есть та основа и фундамент, которую я никогда не знала в жизни ?", - написала она в Instagram.

На снимке она уже после купания уселась на детскую горку, и попыталась на ней съехать с маленьким плотиком в руках. При этом она подставила под кадр пышную грудь в разрезе купальника и раскинула в стороны длинные ноги.

На заднем плане попался Гектор, который состроил смешную рожицу на заднем плане.

Анна Седокова
Анна Седокова / Instagram

"Мадам. Признаюсь честно, я на вас др*чу.", "Аня, как тебе удаётся на любой фотке получаться невероятно сексуальной?", "Ну не у вас другое предназначение", "Ноги шире можно", "Ты просто космос", "Только завидуете ребята", "Отдай ребёнку горку, он переживает))))))))", "Ааа Гектор сзади сделал это фото", "Гектор на заднем плане Милашка", "Офигенная", "Тебе нужен мужчина", - написали пользователи сети.

До этого Седокова сняла себя в купальнике перед зеркалом, выставив напоказ огромный бюст.

А перед этим Седокова засветилась без белья, и пообещала не ставить много постов в августе, потому что хотела посвятить время детям.

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Анна Седокова новости шоу бизнеса
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