"Сосочки": Тина Кароль снялась без белья

Тина Кароль / Instagram

Певица и тренер шоу Голо на 1+1 Тина Кароль поделилась снимком, на котором засветила свою шикарную грудь с лучшей стороны.

Тина показала соски своей груди без стеснения продемонстрировав поклонникам бюст.

Она не подписала снимок, только добавила теги на себя и отметив фотографа - Алину Симоненко.

На снимке Тина Кароль на берегу в темной футболке крупным планом показывает грудь. На ней нет бюстгальтера, и фотограф поймала момент выпирающих сосков.

Поклонникам очень понравилась внешность Тины и ее смелый эксперимент. Они поспешили написать побольше комплиментов.

Тина Кароль без белья/ Instagram

"Сосочки", "Опять без лифчика", "Как с тобой работают мужчины????Какая ты красивая, мамушки", "Мурашки по коже", "сказать, что я офигела и не выофигела обратно - ничего не сказать", "Тина, когда уже начнешь открывать все карты? Клип, песня, фильм?", - пишут они в комментариях.

Ранее Анна Седокова разделась на пикантном фото