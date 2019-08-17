"Подумала, сисяндры вывалила": Собчак смутила сеть "голым" фото

Ксения Собчак создала иллюзию голой груди / instagram/xenia_sobchak

Ксения Собчак, которая выходит замуж за Богомолова в сентябре, поделилась в своем Instagram фото, которое заставило поклонников протереть глаза и не раз взглянуть на снимок.

На фото ведущая запечатлена на яхте, одетая в голубой сарафан. Под ним – телесного цвета майка, которая и подвела фанатов, создав иллюзию голой груди.

"В руках ветер не удержать. P.S. Все увеличили фотку?", - написала ведущая.

В сети с юмором отнеслись к такому обману Собчак – признались, что сначала увеличили фото, чтобы рассмотреть оголенную грудь, а уж потом прочитали подпись.

"Аж мир перевернулся. Настолько показалось", "Я уж думала голая под платьем, даже глаза протерла", "Тема сисек не раскрыта", "Опять сыпанула перца!", "Ага, я сначала прям охренела, но потом выдохнула", "Подумала, без купальника сисяндры вывалила", "Нас на*бали, расходимся", "Фотография замечательная. Волочкова умрет от зависти", "Фух. Показалось", - писали юзеры.

Ксения Собчак озадачила сеть новым фото / instagram/xenia_sobchak

Ранее Ксения Собчак без белья вывалила грудь из вызывающего наряда.