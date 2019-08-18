Знаменитая актриса поведала, как отказала в сексе Ди Каприо

Уитни Порт отшила Леонардо Ди Каприо / Instagram

Актриса реалити The Hills: New Beginnings, мюзикла Блондинка в законе и сериала Почти королевская семья Уитни Порт дала от ворот поворот Леонардо Ди Каприо, а теперь жестоко страдает.

Уитни Порт призналась, что они долго общались с Леонардо Ди Каприо, и он уже готов был переспать с ней и сделать своей официальной девушкой, но она ему гордо отказала, пишет Page Six.

"Он пригласил меня к себе, и я сказала: "Нет". Слишком нервничала. У меня никогда не было интрижек на одну ночь, и я не хотела оставаться с ним наедине. Я слишком нервничала, чтобы сделать это, а потом потеряла свой шанс, и это действительно одно из моих самых больших сожалений в жизни", - рассказала она.

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Познакомились с Ди Каприо они 10 лет назад, когда актрисе было 24. Он пригласил ее в соседнее развлекательное заведение в Нью-Йорке. А после полугода общения, он попробовал пригласить ее к себе, когда они были в Лос-Анджеле, но девушка стушевалась.

Напомним, сейчас Леонардо Ди Каприо встречается с 22-летней Камиллой Мороне, а Уитни Порт в 2015 году вышла замуж за продюсера Тима Розенмана, а в 2017-м родила сына.