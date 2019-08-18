"Свисток зачетный": Бесстыжая Серябкина показала огромные соски и грудь

18 августа 2019, 04:22

Певица Молли Оля Серябкина снялась в прозрачном белье, и вывалила на поклонников огромные соски на голой груди.

Оля Серябкина
Оля Серябкина бесстыже засветила соски / Instagram

Оля Серябкина распустилась окончательно, и бесстыже заводит своих поклонников в откровенном белье.

Оля Серябкина показала голую грудь и огромные соски на снимках, для которых надела белье в сеточку. Фото она опубликовала в Instagram.

"Часто вижу комментарии, где девчонки и парни спрашивают о том, как стать увереннее в себе... Начните с любви к самим себе. Попытайтесь понять и принять, что каждый из вас – особенный человек, который может привнести в этот мир что-то уникальное. Любите свои настоящие мысли, своё тело таким, какое оно есть, свои поступки от сердца. Гоу начнём прямо сейчас. Подойдите к зеркалу, посмотрите на себя. Какую часть тела вы любите больше всего? Каким своим достижением гордитесь? И вообще, что вам в себе самих нравится больше?", - написала Серябкина.

Оля Серябкина предложила искать все такие детали в себе, и писать в комментариях, но поклонникам больше понравилось разглядывать ее грудь и голые ноги, которые она бесстыже закинула одна на одну.

На фото Себябкина предстала в черном белье, которое состояли и корсета с прозрачными вставками в районе грудей и черной прозрачной "юбкой". Она позировала стоя и сидя, поворачивалась боком, и продемонстрировала длинные голые ноги, а также обнаженные грудь, на которой четко видны огромные соски. Причем Instagram за такие фото не блокирует, так как они прикрыты прозрачным бельем.

Оля Серябкина
Оля Серябкина / Instagram
Оля Серябкина
Оля Серябкина / Instagram
Оля Серябкина
Оля Серябкина / Instagram
Оля Серябкина
Оля Серябкина / Instagram

Свисток зачетный, Королева, ООО ля ля ляя, Огонь, кардан, что надо, не, ну тоесть все фотки огонь огненный, не, ну тоесть все фотки огонь огненный, Лёля красотка)!!!!!, Нежность моя Юность, "Нормально ты очком крутишь", "Какая же потрясающая", "Оля, ты прекрасна восхищаюсь тобой)", "Вот же соска", "Конфетка", "Богиня", - пишут подписчики.

Ранее экс-ВИА Гра полностью обнажилась в интимной фотосессии.

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