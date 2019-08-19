Лукавые режиссеры постарались: Бузова без белья дубасит парня сковородой в клипе Лайкер

Ольга Бузова / instagram.com/buzova86

Блокадница Бузова, которая давно обещала выпустить новый клип, снялась полуголой и обливающейся кровью в новой видеоработе Лайкер.

Бузова наконец сняла свой клип Лайкер, в котором дубасит парня сковородкой до потери сознания и полуголая пытается задушить ногами.

Ни для кого не секрет, что Бузова после развода относиться с особым опасением к длительным отношениям, и все, что она хотела бы сказать об этом она вылила, как могла, в клипе Лайкер.

Читайте также"Обосрались от счастья": Бузова ексклюзивно показала грудь фанатам

По сюжету милая девочка, которую играет Бузова устраивает бои без правил своему парню за то, что ему в инстаграм присылают голую грудь инстаблогерши, а он им лайкает фотки.

Все начинается в невинной сковородки, а потом Бузова дубасит беднягу всем, что попадает под руку. Причем, лукавые режиссеры постарались добавить драйву клипу, и у Бузовой то грудь обнажается на секунду, но просвечиваются соски сквозь майку - так, чтобы удовлетворит не только тех фанаток, которые ненавидят парней-изменщиков, но и мужчин, которые смотрят выступления певицы из-за ее фигуры.

А заканчивается все тем, что после жаркого и недолгого секса парень просто удалил свой аккаунт в Instagram.

Оля Бузова - Лайкер смотреть онлайн клип:

А вот пользователи соцсетей восприняли клип совсем по-разному - многие обрушились с критикой на Бузову, а небольшой процент даже обнаружил плагиат на Полякову.

"Интересно, как она будет петь без обработки вживую. Ждём-с новых видео на эту тему", "Просто пиз*ец. Люди вы куда катитесь? Чем вы восхищаетесь? Что за помои вы слушаете? Вы хотя бы слышите текст песни? Господи, что же происходит с русскими людьми..... Скоро будет очень плохо", "Господи до чего ты опустился", "ШОК!!!", "Поздравляю с премьерой клипа! Как всегда классный клип и великолепная песня", "Чем то напомнило Олю Полякову.", "Молодчинка!!! Так держать! Как всегда на высоте!", - пишут в комментариях.

Ранее Оля Бузова назвалась блокадницей, вызвала гнев подписчиков, и вынуждена была принять экстренные меры, чтобы избежать гнева.

Оля Бузова временно самозабанилась в Instagram, закрыв свою страницу от хейтеров.