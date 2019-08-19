Голая Хайди Клум коварно показала соски на палубе яхты

Хайди Клум / Reuters

Немецкая модель Хайди Клум на отдыхе с возлюбленным гитаристом Tokio Hotel Томом Каулитцом продолжает снимать себя голой, пока не смотрит молодой муж.

Новые интимные фото с палубы корабля Хайди Клум продемонстрировала на своем Instagram.

"Все, что я вижу - вода", - написала она под снимком, обработанным в фотошопе.

На фото черно-белая Хайди Крус делает селфи на фоне моря, и решила добавить радугу в фотошоте.

Вишенкой на тортике оказалось то, что она была замотала в полотенце, но позволила ему сползти так, чтобы обнажить грудь до уровня сосков, которые поспешили коварно выскользнуть наружу.

Радуга очень успешно перекрывает безобразие, так что получается, что она не нарушает правила сообщества Инстаграм.

Хайди Клум / Instagram

Напомним, что до этого в сети бурно обсуждали кольцо Хайди клум, которое она выставила напоказ, чтобы все помнили об ее свадьбе.

Ранее она попала в камеру папарацци, которые засекли, как она загорает топлес на пляже с Томом Каулитцом и его братом.