"Бесстыжая" - Миша Романова топлес показала грудь

Миша Романова / Instagram

Экс-Виа Гра Миша Романова, которой все приписывают жаркие отношения с Максом Барских, поделилась в сети интимными фото в душе.

Маша Романова топлес показала мокрую грудь в своем Instagram.

Маша опубликовала несколько снимков, под которыми написала слова текста из предстоящего клипа.

"Ты замечаешь мои взгляды, Когда они не на тебе. Твоё внимание награда, Я заблудилась в твоей игре... А ты ревнуешь, не потому что любишь.А просто ты боишься меня потерять... ", - пишет Маша.

На снимках она позирует голая под душем, стыдливо прикрывая голую грудь, хоть это у нее не особо выходит.

Миша Романова / Instagram

А на фото в Сторис она позирует в купальнике в черно-белом стиле, демонстрируя не только стройную фигуру и длинные ноги, но и шикарную грудь, которая вываливается из купальника.

Миша Романова / Instagram

Фанаты пришли в восторг от обнаженной Мишы Романовой и поспешили написать ей комплименты.

Миша Романова / скриншот

"Бестыжая", "Шикарно-соблазнительная!!! Фантастично-сексуальная!!! Будь всегда бесконечно-желанной!!!", "Секси!", "Очень красиво", "на Веру Брежневу чем то похожа", - пишут в комментариях.

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