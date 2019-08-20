"Томная киса скучает": Вера Бержнева без трусов взбудоражила сеть

Вера Брежнева снялась без трусов / Instagram

Певица Вера Брежнева показала свое интимное фото без трусов, которое она сделал для российского Vogue.

Брежнева без белья на шпильках позировала в черно-белой фотосесии, которую она показала в Instagram.

"Мой муж говорит, что самой красивой я бываю с утра, когда у меня растрепаны волосы и нет ни грамма косметики. Ему нравится, когда мы наедине и я без одежды, и его совсем не волнует, есть ли у меня кубики пресса. А недавно он прислал мое фото с подписью: "Это фото надо послать в космос. Чтоб инопланетяне сразу полюбили людей..." После таких слов я действительно чувствую себя самой красивой на свете, и не важно, есть у меня морщины или нет.", - пишет она под фото.

На снимке Вера Брежнева без трусов и лифчика позирует только в туфлях-шпильках и полупрозрачных колготках. Она присела на корточки и постаралась прикрыть руками голую грудь.

Вера Брежнева / Instagram

Поклонники тут же кинулись комментировать ее шикарную фигуру.

"Томная киса скучает", "Я помню тебя голой", "Топ", "Класс. С утра мужчины любят только тех женщин, которых действительно любят. Мне тоже все говорят , что я без косметики и с кудрявыми растрепаными волосами красива. А мне смешно", "Какие шпильки. Ну в том числе конечно же", - пишут поклонники.

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