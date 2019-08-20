"Сися скоро выпрыгнет": Тина Кароль вышла на сцену без белья

Тина Кароль / Instagram

Певица и тренер Голоса Тина Кароль вышла на сцену во Львове в очень откровенном платье, для которого не стала надевать белье.

Фото с концерта Тины Кароль на львовском фестивале Музыкальная платформа появились на фанатской странице в Instagram.

Тина Кароль уже давно заинтересовалась этим фестивалем, и хотела туда попасть, и вот, сбылось и ее желание, и львовян, которые получили возможность насладится не только ее музыкой, но и фигурой благодаря откровенному платью.

Для него она надела розовое платье с необычным декольте, которое поднималось от пупка до шеи, а потом заканчивалось застежкой для плаща того же цвета. Оно было крайне свободным, и не особо смогло скрыть шикарный бюст певицы, который в этот раз не поддерживал бюстгальтер.

Фанатам очень понравилось выступление Тины, и ее бюст, но вот платье не всем угодило, поэтому, под снимками с концерта они поспешили написать свое мнение.

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"Нах*р все идите. Красивая женщина красиво оделась и немного показывает красивую грудь. У вас вечно: одета полностью - "как бабка", одета нормально - "скучно", чуть оголилась - "пошлая". Тоскует по мужу - "хватит страдать", не тоскует - "фу, забыла". вам не угодишь. Нах*р все идите (2)", "Тина очень красивая женщина с белоснежной бархатной кожей, случайно ехала с ней в служебном лифте, и к тому же очень культурная и интелегентная. Какой наряд она бы надела, во всём она прекрасна, Богиня!", "Обожаю творчество Тины ((но это??наряд не удачный!!может к психологу ,постоянная демонстрация груди..??или стилисты идиоты", "Сися скоро выпрыгнет, она хочет на свободу", "Тіна красуня і талановита, завжди захоплююсь нею, але в даній сукні нічого гарного", "Кто вам шьет такие стремные платья?", "Тина реально очень хорошо и молодо выглядит))", "Главное, что платье ей очень идёт) вырез супер, я только цвет такой не очень люблю", - пишут поклонники.

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