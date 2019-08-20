Надя Дорофеева сверкнула грудью перед камерой и взбудоражила сеть

Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva

Певица Надя Дорофеева показала своим самым близким подписчикам фото, на котором она позирует в прозрачном лифчике, который не скрывает всех ее округлостей.

Надя Дорофеева завела сеть роликом в сторис, на котором крутит головой перед камерой, а на ней прозрачный в сеточку лифчик.

В ролике Надя Дорофеева написала "Ready" - будьте готовы.

Из-за того, что она довольно оригинально уложила волосы - в косички сзади, а челку оставила на глазах, получился замечательный эффект с разлетающимися волосами.

Когда она крутится перед камерой, получается довольно соблазнительно.

При этом не сразу видно, что ее новый лифчик прозрачный только сверху - а под ним виднеется белая подкладка.

Поклонники явно оценили сексуальный лук Дорофеевой, но в сторис не показывается история комментариев, так что мы никогда не узнаем, что конкретно писали Наде ее подписчики.

До этого Тина Кароль вышла на сцену без белья на своем выступлении во время львовского фестиваля Музыкальная платформа.