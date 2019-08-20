"Прототип хейтеров": Ефросинина вывалила грудь и наложила тонну макияжа

Маша Ефросинина / Instagram

Украинская ведущая Маша Ефросинина поделилась смешными фото в сети. Для постановки ей пришлось переодеться кассиршей с безвкусным макияжем и грудью напоказ, но это очень насмешило как подписчков, так и звезд.

Маша Ефросинина поделилась эффектным образом напористой женщины в своем Instagram.

"В ожидании Ukrainian Fashion Week...",- подписала она свою публикацию.

Зато в сторис она опубликовала намного больше фото и видео, и написала послание своим хейтерам с закрытых страниц.

Маша Ефросинина / Instagram

Маша Ефросинина / Instagram

Маша Ефросинина / Instagram

"Все как вы просили, дорогие тетеньки с закрытых профилей: сменила стилиста, сняла с себя закупоренные скучные наряды, объявила бой вашему приговору", - подписала она сторис в магазине.

"Сегодня наконец решила выглядеть, как человек", - пишет она под другим фото.

"Ничего необычного", - пишет она на снимке, где сидит за кассой.

Также Маша добавила, прохаживаясь по магазину: "Оце ж потом скажуть, что сиськи сделаны. Оце ж напишуть, що сделала сиськи себе. И потом пойди их разубеди".

Тем временем, в комментариях у Маши начали во всю веселиться и хвалить ее за выдумки, написала и Полякова.

"Алиса сказала; Мама смотри у неё сися!", - сказала Полякова, на что Ефросинина ответила: "Передай Алисе, что вторая тоже есть, но она предательски упала".

"Это же прототип всех хейтеров!!! Каждая "красава", присылающая свою критику , вот так примерно же и выглядит. Маша, клаааассссс!!!!", "Не хватает ожерелья", "Хотя нет! !! На одесском кінофестивале в этом году такие же бАгЫни ходили", "Как на мою коллегу похожа", "Как бы Вы не прикалывались, а грудь то - огонь! ", нарешті усі кому не до вподоби Ваг стиль та фігура порадіють. Не худюща і одягнена " як людина ", "Ми, напевне, сьогодні з вами в метро їхали. Бачу люди "поголовно" готуються до юкрейніану", - пишут поклонники.

Ранее Тина Кароль вышла на сцену в платье без белья, и из него почти что выпала ее грудь, за что певица получила целую тонну хейта.