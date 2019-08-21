"П*зденочку видно": Темникова взбудоражила интимным фото

Елена Темникова / Instagram

Бывшая участница Серебро Елена Темникова балует поклонников "клубничкой", прикрываясь особенностями правил соцсетей.

Темникова опубликовала новое фото в купальнике, на которомо случайно акцентировала внимание на самой интимной части тела.

Темникова никак не прокомментировала свое фото, но бдительные поклонники поспешили его увеличить и все проверить.

Елена Темникова стоит на пляже в желтом купальнике, который всем уж очень нравится, и, хотя на заднем фоне мелькает серфингист, как отметили пользователи соцсетей, внимание было соредоточено на нижней части тела Темниковой. Мало того, что крошечный цельный купальник оголил ее ягодицы и бедра, там где она раньше не показывала, так еще и засветил ее сокровенные интимные части тела.

Елена Темникова / Instagram

Поклонники не смогли пропустить этот момент, и поспешили поделиться со всеми мнением.

"П*зденочку то видно", "Можно мне такую же фигуру плз", "Лен, какой твой самый любимый купальник из всех, что у тебя есть?)", "Этот купальник один из лучших на тебе", "У вас порез Елена", "Увеличил фотчку", "С тобой там еще жарче", "Хороший пельмешек ", "Какая красивая", "Секси", "Красота", - пишут поклонники.

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