Дед аж шляпу потерял: внучка Боярского публично вывалила грудь

Екатерина Боярская / instagram.com/kboyarskaya98/

Внучка Боярского Екатерина, которая отметит 21-летие в ноябре 2019, поделилась горячими фото с отдыха в Турции, и завела сеть.

Девушка отдыхает в районе Кемера в Турции, и хвастается не только дорогими ресторанами и гостиницами, и своими соблазнительными формами.

Она подписала фото "часть твоего сердца". На снимке она позирует на территории элитного ресторана Alva Donna Mariner.

Персиковый купальник крайне удачно подчеркивает ее длинные ноги и огромный шикарный бюст, который с большим трудом удерживается внутри, хотя видно, что все время пытается оттуда сбежать.

Екатерина Боярская / Instagram

На другом фото она позирует в белом сарафане на высоких каблуках в гостинице Alva Donna World Palace, которой, собственно и принадлежит ресторан.

Екатерина Боярская / Instagram

Фанаты не прекращают восторгаться ее внешностью, и засыпают комплиментами.

Екатерина Боярская / Instagram

"Какая роскошная девушка, настоящая Афродита", "Amazing", "Бомба", "к полноте предрасположена, через пару лет глянем", "Тысяча чертей каналья!!!)))", Босоножки огонь", - пишут поклонники.

По датам видно, что Боярская заехала на отдых около 3-4 дней назад, и сделала на удивление мало фото.

Ранее Елена Темникова взбудоражила интимным фото, на котором много фанатов увидели засвет очень интимного места девушки.