Дед аж шляпу потерял: внучка Боярского публично вывалила грудь

Внучка Боярского Екатерина уже отметила 20-летие, а теперь отдыхает в Турции и публикует пикантные фото, от которых у деда встает шляпа дыбом.
Внучка Боярского Екатерина, которая отметит 21-летие в ноябре 2019, поделилась горячими фото с отдыха в Турции, и завела сеть.
Девушка отдыхает в районе Кемера в Турции, и хвастается не только дорогими ресторанами и гостиницами, и своими соблазнительными формами.
Она подписала фото "часть твоего сердца". На снимке она позирует на территории элитного ресторана Alva Donna Mariner.
Персиковый купальник крайне удачно подчеркивает ее длинные ноги и огромный шикарный бюст, который с большим трудом удерживается внутри, хотя видно, что все время пытается оттуда сбежать.
На другом фото она позирует в белом сарафане на высоких каблуках в гостинице Alva Donna World Palace, которой, собственно и принадлежит ресторан.
Фанаты не прекращают восторгаться ее внешностью, и засыпают комплиментами.
"Какая роскошная девушка, настоящая Афродита", "Amazing", "Бомба", "к полноте предрасположена, через пару лет глянем", "Тысяча чертей каналья!!!)))", Босоножки огонь", - пишут поклонники.
По датам видно, что Боярская заехала на отдых около 3-4 дней назад, и сделала на удивление мало фото.
Ранее Елена Темникова взбудоражила интимным фото, на котором много фанатов увидели засвет очень интимного места девушки.