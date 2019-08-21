"Хороший п*рдачок": Каменских выставила напоказ самое сокровенное

Настя Каменских / Instagram

Певица Настя Каменских, которая вышла замуж за бывшего коллегу Потапа, поделилась с подписчицами мудрыми мыслями, и показала всему свету пикантные фото у бассейна.

Настя Каменских показала свою попу на горячих фото в своем Instagram, и мотивировала поклонниц.

"Нам девочкам, всегда найдётся что улучшить в себе! Я как и многие время от времени занимаюсь самокопанием! Тут бы бедрышко по меньше, а здесь бы подкачать, а может вообще цвет волос поменять! И эта женщина внутри нас никогда не угомонится. А самое главное, что с появлением соц сетей, появились так называемые идеалы, которым все хотят соответствовать! Проблема в том, что не существует правил идеальной внешности, идеальной жизни, идеальных отношений и идеального всего! Есть так как нравится и хорошо ТЕБЕ и это есть идеально! Конечно, нужно всегда идти вперёд, работать над собой, мечтать и достигать, только все это нужно делать с кайфом по жизни", - написала Настя Каменских.

Настя Камеских / Instagram

Настя Камеских / Instagram

Поклонницы пришли в настоящий восторг, и повсеместно заявили, что Насте ничего менять не надо, а если уж она так хочет, пускай попу не трогает, ибо "Попа как у Ким" теперь становится "Попой как у НК".

"Хорошый п*рдачек))", "Божественная", "Классная задница", "Ты богиня", "Красуня.. фігура шикарнюща", "Смачна", "Это замечательно, когда в женщине считается красота и ум! Браво, Настя!", "Попа как у Ким", "Попу Как у NK, попу как у NK", "Зачем так плавки натягивать до плеч?", - пишут в комментариях.

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