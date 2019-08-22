Знаменитая модель из Украины топлес засветила сочную грудь

Алина Байкова / Instagram

Украинская модель Алина Байкова, которая работает в США со знаменитыми моделями и модными домами, любит публично оголяться, и выкладывать свои фото в соцсети.

Алина Байкова позировала топлес и продемонстрировала сочные соски на новом откровенном фото, которое она опубликовала в соцсетях.

На снимке Алина Байкова позирует после укладки от Felix Fisher Hair. Она сидит за столом, вероятно, перед зеркалом, и сама себя фотографирует.

Алина сидит без белья, зато с шикарной прической на голове, в стиле 18 века - с высоким накрученным верхом и цветочками. Такие же прически были популярны и для кабаре и ресторанов в средине ХХ века - только в сочетании с довольно откровенными нарядами.

Девушка позирует так, чтобы было незаметно на фото обнаженных сосков, но тем не менее, специально для изюминки на фото немного засветила один из них.

Алина Байкова / скриншот Главред

Зная, что на фото могут скорее пожаловаться, и что в обычном посте могут написать кучу гадостей, Алина не стала делать пост в самом Instagram, а только записала Stories.

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