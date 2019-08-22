Знаменитая модель из Украины топлес засветила сочную грудь

22 августа 2019, 03:59

Украинская модель, которая стала знаменитой в США Алина Байкова впечатлила интимным фото.

Алина Байкова
Алина Байкова / Instagram

Украинская модель Алина Байкова, которая работает в США со знаменитыми моделями и модными домами, любит публично оголяться, и выкладывать свои фото в соцсети.

Алина Байкова позировала топлес и продемонстрировала сочные соски на новом откровенном фото, которое она опубликовала в соцсетях.

На снимке Алина Байкова позирует после укладки от Felix Fisher Hair. Она сидит за столом, вероятно, перед зеркалом, и сама себя фотографирует.

Алина сидит без белья, зато с шикарной прической на голове, в стиле 18 века - с высоким накрученным верхом и цветочками. Такие же прически были популярны и для кабаре и ресторанов в средине ХХ века - только в сочетании с довольно откровенными нарядами.

Девушка позирует так, чтобы было незаметно на фото обнаженных сосков, но тем не менее, специально для изюминки на фото немного засветила один из них.

Алина Байкова
Алина Байкова / скриншот Главред

Зная, что на фото могут скорее пожаловаться, и что в обычном посте могут написать кучу гадостей, Алина не стала делать пост в самом Instagram, а только записала Stories.

Ранее Каменских выставила напоказ самое сокровенное и вызвала бешенный ажиотаж вокрус своей попы.

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Алина Байкова новости шоу бизнеса
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