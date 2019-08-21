"Красивая пи*ька": Бузова взбудоражила интимным фото

Оля Бузова / Instagram

Оля Бузова не смогла удержаться от хайпа, и опубликовала в соцсетях новые откровенные фото, будто-бы так и надеялась, что подписчики будут его приближать, и обнаружат все пикантные подробности.

Снимки в новом купальнике с очень откровенным низом Бузова опубликовала в своем Instagram.

"Day 9. Выходной. И как мне можно было ещё не сделать предложение?", - подписала она фото, чем вызвала обсуждение своих достоинств, при которых она имеет очень завышенные требования.

На фото она позирует в черном цельном купальнике, почти что полностью открытым сзади, а также зауженный снизу, чем демонстрирующий все то, что Бузова обычно скрывает полотенцами, простынями, а иногда даже бельем.

Причем декольте купальника сделано достаточно большое, чтобы в нем было видно еще и ее компактную грудь.

Оля Бузова просится замуж / Instagram

Оля Бузова хочет замуж/ Instagram

Поклонникам весьма понравился новый наряд, и они поспешили его расхвалить.

"Красивая пи..ька", "Капец у тебя бока висят. Худей", "От я тоже не понимаю, КАК?", "Да будет тебе известно что любят не за длинные ноги. А твой график не одному нормальному мужчине не понравится", "Ага в купальнике и на каблуках,шикарно", "Не знаю...Оль, вы потрясающая!) выходите за меня!)))", "У тебя невероятная фигура", "Не найдется ни одного нормального мужчины,который действительно захочет быть с такой, как ты. Так вульгарно,настойчиво предлагать себя - это днище для любой уважающей себя женщины. Поэтому не удивительно,что тебе никто не делает предложение. И не сделает. Очень дешевый товар для купца. Некачественный. Да и не свежий уже", "Какое предложение должен сделать мужчина после таких фото? Переспать?@", "опять это лошара", "Вульгарно ужасно", - пишут поклонники.

Ранее Настя Каменских выставила напоказ самое сокровенное и написала мотивационный пост.