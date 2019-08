Танці з зірками 2019: Maruv в пикантной фотосессии представила партнера

Maruv / instagram.com/maruvofficial/

Знаменитая певица Maruv, которая принимает участие в 3 сезоне Танцев со звездами, презентовала своего партнера очень горячей фотосессией.

Maruv опубликовала фотосессию с Женей Дмитриенко с Танцев в БДСМ-стиле на своей странице в Instagram.

"Bang! Bang! Shot you down! Mad Bitch is in town!", - пишет Maruv под фото, на котором показала, что Жене, который в этом сезоне будет выступать под псевдонимом Jay, пришлось надеть такие же стрипы, как и у нее.

"Dirty dancers", - подписано несколько фото, на которых танцоры изображают реальную страсть, особой пикантности которой добавляют БДСМ-наряды.

Танці з зірками 2019: Maruv и Женя Дмитриенко / Instagram

"Me and my partner Евгений Дмитриенко. Танці з зірками it will be hot", - подписала она снимок, на котором они с Дмитриенко позируют в танцевальном па.

Танці з зірками 2019: Maruv и Женя Дмитриенко / Instagram

Танці з зірками 2019: Maruv и Женя Дмитриенко / Instagram

Еще на презентации партнеров шоу, организаторы Танців з зірками упомянули, какие искры летят от пары Анны и Жени. А сам танцор прокомментировал, как ему работается с Maruv.

Танці з зірками 2019: Maruv и Женя Дмитриенко / Instagram

"Я очень обрадовался, когда узнал, что моя звезда - Maruv. Во-первых, мы - водолеи. А во-вторых, Аня - артист танцующий (вы, наверное, видели ее шоу). А это означает, что нам очень легко найти общий язык", - заявил он.

Напомним, первый выпуск 3 сезона Танці з зірками 2019 выходит 25 августа в 21:00.