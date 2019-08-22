Танці з зірками 2019: Maruv в пикантной фотосессии представила партнера

Певица Maruv решила по своему представить своего партнера на шоу Танці з зірками 2019, и опубликовала фотосессию, почти в БДСМ-стиле.
Знаменитая певица Maruv, которая принимает участие в 3 сезоне Танцев со звездами, презентовала своего партнера очень горячей фотосессией.
Maruv опубликовала фотосессию с Женей Дмитриенко с Танцев в БДСМ-стиле на своей странице в Instagram.
"Bang! Bang! Shot you down! Mad Bitch is in town!", - пишет Maruv под фото, на котором показала, что Жене, который в этом сезоне будет выступать под псевдонимом Jay, пришлось надеть такие же стрипы, как и у нее.
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"Dirty dancers", - подписано несколько фото, на которых танцоры изображают реальную страсть, особой пикантности которой добавляют БДСМ-наряды.
"Me and my partner Евгений Дмитриенко. Танці з зірками it will be hot", - подписала она снимок, на котором они с Дмитриенко позируют в танцевальном па.
Еще на презентации партнеров шоу, организаторы Танців з зірками упомянули, какие искры летят от пары Анны и Жени. А сам танцор прокомментировал, как ему работается с Maruv.
"Я очень обрадовался, когда узнал, что моя звезда - Maruv. Во-первых, мы - водолеи. А во-вторых, Аня - артист танцующий (вы, наверное, видели ее шоу). А это означает, что нам очень легко найти общий язык", - заявил он.
Напомним, первый выпуск 3 сезона Танці з зірками 2019 выходит 25 августа в 21:00.