Топ-модель по-украински 3 сезон: фото всех участниц шоу

Топ-модель по-украински 3 сезон / скриншот

Первый выпуск 3 сезона Топ-модель по-украински выходит в эфир только 30 июля, а зрители уже увидели всех участниц шоу.

Впервые за всю историю Топ-модель по-украински показала участниц нового сезона модельного реалити.

Создатели шоу Топ-модель по-украински впервые решились представить участниц шоу еще до начала 3 сезона шоу. Однако показали они только шикарные фигуры, а вот лица девушки прикрыли. Они держали в руках таблички с разными надписями по типу #fashionlover, #queen, #переможниця, #тмпу3 и другими...

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Топ-модель по-украински 3 сезон: первые участницы / Новый канал

Однако, почти всех девушек можно опознать - не только по фигуре, но и по макушкам, шеям, иногда нижней части лица и тд.

Топ-модель по-украински 3 сезон: фото всех участниц / скриншот

Напомним, что уже известна первая участница третьего сезона – Даша Диденко, которая стала победительницей онлайн-голосования.

А вот принципиальная Соня Плакидюк привела на допремьреный показ фильма Angry Birds в кино 2 другую девушку - Катю.

Как известно, весь третий сезон Топ-модель по-украински 2019 уже отснят и смонтирован - имя победительницы давно известно, но держится в строжайшем секрете.