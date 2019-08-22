Звезда Крестного отца со смаком описал свой секс с Мэрилин Монро в 15 лет

Мэрилин Монро / Открытые источники

В США актер Джанни Руссо (прославившийся ролью Карло Рицци - тестя дона Вито Корлеоне в легендарном кинофильме Френсиса Форда Копполы "Крестный отец" 1972 года) со всеми деталями рассказал о том, как был соблазнен и лишился девственности в 15-летнем возрасте с 33-летней голливудской звездой Мэрилин Монро.

Соответствующее сообщение и кусок из автобиографии актера опубликовал британский таблоид Daily Mail. По словам Руссо, он познакомился с актрисой, когда не имел никакого отношения к кино и работал в парикмахерской. Монро туда несколько раз приходила как клиентка.

Позже она пригласила подростка к себе в отель, а в номере встретила его в одном полотенце и с бокалом шампанского в руке. Затем Монро скинула свое одеяние и предложила юноше принять ванну.

"Мое сердце готово было вырваться из груди. Я закрыл глаза, как идиот, а ее это рассмешило", — отметил Руссо.

Сейчас актер вспоминает, что занимался сексом с Монро все выходные. И впоследствии якобы еще имел несколько интимных встреч с актрисой.

Напомним, ранее был обнаружен архивный снимок обнаженной Мэрилин Монро. До этого в Сети появилась ее первая фотосессия - еще под именем Норма Джин Бейкер.