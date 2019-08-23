"Позорище": Пьяненькая Бузова засветила соски

Оля Бузова / Instagram

Оля Бузова, которая отдыхает в Индонезии, засняла купание в море, от которого засветила соски на видео.

Оля Бузова заставила сомневаться в своей трезвости, когда засветила соски на видео, и пошла купаться в ледяной воде.

"Ловлю момент. Никогда не откладываю на потом, то, что можно сделать сейчас. Живите настоящим здесь и сейчас", - написала она под роликом.

На видео Оля Бузова в слитном купальнике, под которым видны белые полосы в интимных незагорелых местах пытается скупаться, жалуется, что вода холодная, а потом запрыгивает в воду на пару секунд, и выскакивает, демонстрирует самое Сокровенное

"Я тут уже 10 дней, и ни разу не заходила в водицу. Решила это исправить прямо сейчас. Ой, че-т я подумала, может, в другой раз, когда будет тепло? Но другого раза может не быть, поэтому нужно жить моментом - каждая секунда жизни имеет значение", - сказала она перед тем, как прыгнуть в воду.

Но потом выскочила, как ошпаренная со словами: "Йо, как холодно. Все - в океане скупалась - так!".

При этом самые зоркие пользователи сетей заметили, что под купальником у нее не просто просвечивается грудь, а она еще и соответственно отреагировала на холодную воду.

"Такая тупая", "Позорище", "В итоге вода была тёплая, просто нужна была повыё)", "Поддатая что ли?", "Оль,ты бухая?", "Какая ты красивая и фигура", "где грудь?!ты же Москвичка))", "Сразу видно вода очень холодна, по...кхм, девочки поймут, хахахахаха", "Мне бы Вашу выдержку) я б не смогла ", "Очень крутой купальник", "Она под чем , пьяненькая что ль", - пишут поклонники.

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