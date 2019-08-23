"Как спелый арбуз": Седокова на интимном фото похвасталась формами

Анна Седокова / Instagram

Экс-ВИА Гра Анна Седокова снова поделилась пикантным фото, на котором максимально акцентировала внимание не сколько на груди, как на своих пышных ягодицах.

Анна Седокова опубликовала в Instagram фото, на котором показала сексуальные ягодицы.

"Back to reality... Сегодня вечером мой первый спектакль в театре Show Flash. И мне невообразимо страшно, потому что это абсолютно новое и то , что я никогда не пробовала. Это сложнейшая из профессий и люди которые в ней , должны обладать миллионном навыков и абсолютным отсутствием комплексов относительно своих качеств. А я.. А я моментами такая трусиха. Иногда, когда мне страшно, я представляю что же будет в худшем случае. Как изменится моя жизнь? А ещё по мне можно учебники по психосоматике писать. У меня на нервной почве сейчас глаз так опух, что боюсь на сцену Таганки не поместиться. Ну все. Пора мне в театр (это как у нас у актрис говорят) целую", - написала она к своей фото с голой попой.

Несмотря на то, что у Седоковой опух глаз, и она пишет о своем выступлении в театре, к посту она прибавила фото с моря, на котором позирует на куске развалин на фоне гор и водной глади.

Опухшего глаза не видно, зато поклонники обратили внимание, что очень много места занимают ее длинные ноги с обнаженными бедрами и ягодицами. На фоне бедер и ягодиц, даже большая грудь Седоковой выглядит не такой выдающейся, и многие подписчики соблазнились на такое сокровище. К снимку сидящей полуголой Седоковой уже появилась масса комплиментов и комментариев.

Анна Седокова / Instagram

"Сочная аппетитная как спелый арбуз", "А мы сегодня идём на этот спектакль", "На этом фото полностью соответствуешь своей фамилии", "Фигурка", "Ни пуха, ни пера", "Обворожительная красотка", "Попка зачетная пока...", - пишут в комментариях.

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