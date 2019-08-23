Во все тяжкие фильм: что известно о самом громком сиквеле сериала

Во все тяжкие фильм / скриншот

Фильм Во все тяжкие, в центре которого будет история Джесси Пинкмана, уже давно отснят, но это держится в секрете.

Один из актеров франшизы Боб Оденкерк проговорился, что фильм Во все тяжкие, в котором он предположительно может появиться, уже давно отснят. Об этом он поведал в интервью The Hollywood Reporter.

Боб Оденкерк, который играет адвоката Сола сначала в сериале Во все тяжкие, а потом в сиквеле посвященном уже ему самому, заявил, что кинопродолжение сериала Во все тяжкие уже давно снято.

Во все тяжкие фильм сюжет

По сюжету, фильм расскажет, что же случилось с Джесси после финала шоу, и даже сам Оденкерс может там появиться.

Винс Джиллиан и Netflix отсняли фильм оперативно и в тайне. Но Оденкерк даже удивился, что совсем никто не знал об этом.

Во все тяжкие актеры и создатели

Режиссер Винс Джиллиан, Марк Джонсон, Винс Джиллиан и Мелисса Бернштеин - продюсеры. Сценарий также написал Винс Джонсон для Netflix. Главную роль исполнит Аарон Пол. Боб Оденкерк может появиться в фильме, но он пока что не стал этого подтверждать.

Фильм Во все тяжкие держится в тайне, и пока что не получил официальную дату выхода, но вероятно, это будет после 5 сезона сериала Лучше звоните Солу.

Сериал Лучше звоните Солу, который до этого снимал Netflix, перехватил AMC, и готовит к выходу новый сезон уже в ближайшие месяцы.

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Напомним, что 6 сезон Кремниевой долины выходит 27 октября 2019, и будет финальным.