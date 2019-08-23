"Сиська уползла": Бузова в купальнике позорно попалась на фотошопе

Оля Бузова / Instagram

Певица Оля Бузова, которую только недавно заподозрили в приеме веществ, опубликовала фото, которое жесточайше перекроила в фотошопе. Поклонники это заметили и высказались в комментариях.

Олю Бузову под корень раскритиковали за ее творчество, и за неосторожный фотошоп.

"Гордая, но нежная, сильная, но слабая, смешная, но серьёзная, требовательная, но добрая, трусиха, но любознательная и любопытная, наивная, но не глупая, честная и искренняя, осторожная, но доверчивая...весёлая, но ответственная...и очень целеустремлённая. А какой Вы видите меня?", - написала Бузова.

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На фото она позирует в том же месте, что и перед этим на видео с купанием, только купальник внизу теперь мокрый, и почему-то существенно не хватает полного комплекта женских достоинств. При этом, если приглядеться к рукам Бузовой, то видно, что море возле них совершенно разных цветов - эффект обработки фотошопом. Кроме того, судя по фото, Бузова своими руками способна управлять водой, ибо по другому, кроме как фотошоп сложно описать океан у ее правой руки. Что именно фотошопила Бузова, уже не понять, но следы от него более, чем заметны.

Оля Бузова / Instagram

Пользователи соцсетей нелестно отозвались о Бузовой в своих комментариях, вопросив среди прочего - куда пропала ее грудь на фото?

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