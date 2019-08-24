"Как наркоманка": Серябкина раздвинула ноги на пикантном фото

Оля Серябкина / Instagram

Оля Серябкина одновременно поблагодарила и попросила еще помощи у поклонников, задабривая их пикантными фото, на которых она раздвинула ноги, сидя без штанов.

Фото в белье Серябкина опубликовала в своем Instagram, обещая всех обнять за голосование за ее песню в чартах Русского Радио.

"Лапуси, моя мечта сейчас – обнять вас крепко-крепко, и сказать спасибо за то, что голосуете за трек Набери мой номер в чарте Золотого Граммофона от Русское Радио. Плюс четыре позиции за несколько дней. Обожаю вас!!! Давайте залетим ещё выше? Ссылка на голосование в шапке профиля", - написала она.

На фото она сидит на полу в боди и толстых белых носках, широко расставив ноги и томно рассматривая объектив камеры. Многоходовочка для поклонников вполне сработала - соблазнившись на полуобнаженные формы любимицы, они засыпали ее комплиментами, и, вероятно, отправились голосовать за ее песню.

Оля Серябкина / Instagram

Оля Серябкина / Instagram

"Пьяная, либо обкуренная", "Все в трусах и трусах, юбчонку че ли тебе подогнать", "Не делай зум!Ты проиграл", "Ипать контент для малолетних задротов и пиzда-рабов подъехал)) Ну а как иначе голоса получить, не творчеством же", - пишут в комментариях, время от времени сменяясь на восхваление красоты Серябкиной.

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