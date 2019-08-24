Вика и Неангелов взбудоражила сеть пикантными фото

Вика Смеюха поделилась горячими фото с пляжа/ Instagram

Неангелы отправились в Латвию в Юрмалу, где у них назначен концерт, и Вика в первую очередь поспешила проведать пляж и убедиться, что ее шикарная фигура точно на месте.

Вика Смеюха опубликовала в Instagram свои фото с пляжа.

"Вроде бы бархатный сезон, а в Латвии тихо и спокойно. Но вечер будет фееричным и золотым. А вот почему золотым, узнаете вечером. Следите за моими стори!" - заинтриговала певица.

На снимках она в спортивных штанах и спортивном синем лифчике, которые совершенно не скрыли ни ее пышной груди, ни точеной осиной талии, ни стального пресса.

Отсутствие обуви и солнцезащитные очки добавили расслабленности и красоты девушке.

Вика Смеюха / Instagram

Вика Смеюха / Instagram

Вика Смеюха / Instagram

Вика Смеюха / Instagram

"Фигурка конечно шикарная", "Очень красивая, обворожительная, стильная, гламурная, красивая, милая, спортивная, желанная! ", "Модель на фоне моря ! ", "Шикарная", "Фигурка отпад", "ахрененная фигура", - пишут поклонники.

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