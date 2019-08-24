"Самая ох*ительная пися королева!": Maruv взбудоражила пикантными фото перед Танцями

Maruv / Instagram

Певица Maruv, которая 25 августа примет участие в первом выпуске 3 сезона шоу Танці з зірками на 1+1, накануне выступления поделилась горячими фото со своих концертов.

Maruv в Instagram поделилась традиционным фотоотчетом своего концерта в татексе и на стрипах.

"Boom!", - подписала она фото с концерта, на котором взбудоражила публику лезбийским поцелуем со своей девушкой из подтанцовки.

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На снимках, правда, этого момента нет - только Анна Корсун и ее шикарные девушки из команды - в черном и красном латексе, колготках-сеточка и на здоровенных стрипах.

Самые внимательные поклонники заметили на снимках, как девушки из подтанцовки засветили лишнее в своих латексных боди, или как у Maruv видны кружевные трусы под ее шикарном латексном платье. Но снимок с поцелуем девушка не выставила.

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Фанаты пришли в бешенный восторг от новых фото Maruv, и забросали ее комментариям.

"Самая ох*ительная пися королева!", "Бомбически сексуально", "Бомбезные девчонки", "Bang!", "Красотка", "Siren song", "Надо было её на майдан позвать спеть", "Это только между нами, это не расскажешь маме", "Обожаю", - пишут поклонники.

Напомним, первый выпуск 3 сезона Танці з зірками 2019 выходит в 21:30 на 1+1. За онлайн трансляцией можно будет следить также и на Главреде.