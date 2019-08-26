"Винтажная эротика": голая Даша Астафьева произвела фурор пикантной фотосессией

26 августа 2019, 04:23

Экс-модель PlayBoy Даша Астафьева снялась в очень горячей фотосессии для знаменитого украинского глянца.

Даша Астафьева
Даша Астафьева / Instagram

Даша Астафьева разделась для фотосессии, которую снимала для журнала Harper's Bazaar Ukraine. 

Даша Астафьева опубликовала в своем Instagram очень горячие фото, для которых она позировала в сексуальном белье, без него и даже совершенно голая.

"Мне сложно сказать, что такой образ для меня новый, так как моя карьера фотомодели началась именно с таких, характерных съемок. Потому, мне было приятно и чуть даже тревожно возвращаться к истокам, ведь характерная съемка – это всегда кино. Я считаю, что такие проекты напоминают нам об очень важном в сегодняшнем мире – о почерке создателя и ценности уникальности", - подписала Даша Астафъева фото для глянца.

Она снялась просто в шикарной фотосессии, в которой позировала в белом наряде в стиле ретро, в кремового цвета брючном костюме, под который не надела белье, и показала всему миру свою огромную грудь, В одном полотенце, которое едва прикрывало ее бедра и ягодицы - а грудь девушка попыталась прикрыть руками. Конечно, Даша не отказалась полностью раздеться для одного из самых шикарных кадров - ее фигуру слегка прикрыло пурпурная прозрачная ткань, которая, однако позволила в полном объеме оценить все линии и достоинства фигуры Даши Астафьевой.

  • Голая Даша Астафьева instagram.com/da_astafieva/
  • Голая Даша Астафьева instagram.com/da_astafieva/
  • Голая Даша Астафьева instagram.com/da_astafieva/
  • Голая Даша Астафьева instagram.com/da_astafieva/
  • Голая Даша Астафьева instagram.com/da_astafieva/
  • Голая Даша Астафьева instagram.com/da_astafieva/

Поклонники просто не смогли проигнорировать такую шикарную фотосессию, и завалили Дашу комплиментами.

"Классная в белом ууух", "Винтажная эротика очень красива ", "Amazing!", "Экстравагантно и в тоже время в тренде. ! Фьюжн в котором главный мотив Дарья...а стили и тренды подождут", "Ваш , Дашенька,the first сладкий сексуальный образ, для меня, это клип " машина nikita" , реакция на все остальные это влюблённая преданность ))", - пишут восторженные поклонники.

Ранее Maruv взбудоражила пикантными фото перед Танцями з зірками.

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Даша Астафьева новости шоу бизнеса
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