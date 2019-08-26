"П*здаболка старая и п*здаболка губастая": Пугачева назвала новую Примадонну

Лобода и Пугачева – Сеть взорвалась из-за "завещания" Примадонны / instagram.com/maxgalkinru

Примадонна Алла Пугачева благословила Светлану Лободу на "царствование" на российском эстрадном олимпе.

Соответствующим видео Лобода поделилась на своей странице в Instagram. На кадрах Пугачева, перефразировав текст своей песни "Живи спокойно, страна, я у тебя всего одна", говорит, указывая на Светлану: "Живи спокойно, страна: у тебя еще одна… Все остальные — в тени".

"Спасибо Игорю Яковлевичу за песню, великой любимой Алле Борисовне за благословение, моим зрителям за то, что я есть", — прокомментировала ролик сама Лобода.

Читайте такжеУ Путина скандал: Пугачеву хотят посадитьИменно песню Примадонны "Живи спокойно, страна" Лобода исполнила на конкурсе Новая волна 2019.

Однако выбор Аллы Борисовны – как и исполнение самой Лободы – пришелся по вкусу не всем.

Одни люди пишут: "Две легенды", "Две королевы", "Алла Борисовна плохого не скажет, правда же" и т.п.

"Светлана! Я помню давно случайно видела ваш комментарий, когда вы сказали, что вы талант и вы сами добьетесь славы! Я рада за вас что все так и случилось! Горжусь что вы из Украины! И всегда стараюсь слушать ваши новинки! Счастья вам и вашим детям!" – радуется на Лободу yatinalarisapetrovna.

Читайте такжеПоказали истинное лицо: Повалий и Лобода в День Независимости Украины выступили в РоссииКто-то посчитал заявление Пугачевой просто шуткой: "Чувством юмора Аллы Борисовны можно вечно восхищаться)))) Это было достойно, и круто", "Тоже мне сравнение! Алла Пугачева приорала просто! Сравнить Пугачеву, которая легенда! И сравнить Лободу, которая через пару лет исчезнет со сцены!"

А есть и те, кто воспринял такой комплимент от Аллы Борисовны в штыки.

"Еб*ть две еб*нутых, что одна п*здаболка старая, что и вторая п*здаболка губастая", – пишет favor_ilya_777

"Лобода когда-то хоть выглядела нормально... а сейчас слушать еще можно, но смотреть противно! Пусть споет без фанеры, страны послушают мощный голос!" – поделилась своим мнением rina_aprelskaya.18.

Не всем пришлось по душе и исполнение песни Лободой.

В комментариях на ее же Instagram поклонники отмечают: "Как исполняет Алла Борисовна, никому не удастся", "Сын спросил (6 лет). Они что там без трусов все ходят?", "Что за откровенное богохульство? Это ее лидер Рамштайна научил?" и т.д.