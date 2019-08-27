Сезария Эвора: лучшие песни и почему Google посвятил ей дудл

27 августа 2019, 09:07

За свою карьеру Сезария Эвора заработала свыше $50 млн – и все их отдала на начальное образование и здравоохранение своей родины.

Сезария Эвора – золотая песня и интересные факты биографии
Сезария Эвора: лучшие песни и почему Google посвятил ей дудл / uznayvse.ru

27 августа – праздник меломанов: в этот день в далеком 1941 году родилась великая Сезария Эвора.

Ее называли босоногой певицей и черным бриллиантом нищей страны: Сезария родом из Кабо-Верде – крошечной островной колонии Португалии (оставалась колонией до 1975 года).

Ее имя стоит в одном ряду Элвисом Пресли, Эдит Пиаф, Клавдией Шульженко и Мадонной.

Сезария Эвора: краткая биография

Сезария Эвора осиротела в 7 лет. После чего мать отдала малютку в приют. Домой девочка вернулась лишь спустя несколько лет, когда уже была физически в силах помогать матери.

От отца-музыканта ей и достался талант к пению.

Впервые выступила она в 14 лет – с песней о любви, о которой мечтала всю жизнь.

Читайте также"П*здаболка старая и п*здаболка губастая": Пугачева назвала новую ПримадоннуК 17 годам у нее была уже своя группа музыкантов. На сцену Сезария всегда выходила босиком – отдавая дань бедности, в которой выросла.

Ее музыкальный стиль – морна. И здесь она была признанной королевой. Также пела песни в жанре фаду.

Сезария Эвора: альбомы

Первый сольный альбом выпустила лишь в 43 года.

В 1988 году вышел ее альбом Diva aux Pieds Nus. Затем —Distino di Belita (1990) и песенный сборник Mar Azul (1991).

Потом были:

  • Miss Perfumado (Благоухающая девушка) – 1992год;
  • Sodade — 1994;
  • Cesária (Сезария) — 1995;
  • Cabo Verde (Кабо Верде) — 1997;  
  • Café Atlântico (Кафе Атлантику) — 1999;
  • снова Mar Azul — 1999;
  • Cesaria Evora Remixes — 1999;
  • Best Of (Избранное) — 1999;
  • São Vicente de Longe (Сан Винсенте издалека) — 2001;
  • Voz de Amor (Голос любви) — 2003;
  • Rogamar (рус. Ода морю) — 2006;
  • Nha Sentimento — 2009;
  • и уже посмертный Mae Carinhosa — 2013.

Сезария Эвора – ее золотая песня, лучший хит – это Besame Mucho.

Карьеру завершила в сентябре 2011 года, в 17 декабря того же года ее не стало. На тот момент ей было 70 лет.

Сезария Эвора: личная жизнь

В любовных делах у Сезарии не было счастья.

Первой ее любовью был гитарист Эдуардо, но он бросил девушку, уехав с родины в поисках лучшей доли.

Потом были лишь незначительные романы, хотя и принесшие ей троих детей, которых Сезария обожала всем сердцем.

Сезария Эвора: интересные факты

Читайте такжеКто такой Николай Носов и почему ему Google посвятил дудлЗа свою карьеру Сезария Эвора заработала свыше 50 млн долларов – и все их отдала на содержание начального образования и системы здравоохранения своей родины.

А когда ей в благодарность за ее филантропию собрались ставить памятник, выступила с резким протестом. Сказала: не стоит, мол, тратить на это денег, лучше отдать их детям.

Всю жизнь говорила лишь на одном языке — креольском. Специального образования у нее тоже не было.

Сезария Эвора: лучшие песни

Сезария Эвора – Sodade – слушать онлайн:

Сезария Эвора – Бесаме Мучо – слушать онлайн:

Сезария Эвора – Live D'amor – слушать онлайн:

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