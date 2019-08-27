Сезария Эвора: лучшие песни и почему Google посвятил ей дудл

За свою карьеру Сезария Эвора заработала свыше $50 млн – и все их отдала на начальное образование и здравоохранение своей родины.
27 августа – праздник меломанов: в этот день в далеком 1941 году родилась великая Сезария Эвора.
Ее называли босоногой певицей и черным бриллиантом нищей страны: Сезария родом из Кабо-Верде – крошечной островной колонии Португалии (оставалась колонией до 1975 года).
Ее имя стоит в одном ряду Элвисом Пресли, Эдит Пиаф, Клавдией Шульженко и Мадонной.
Сезария Эвора: краткая биография
Сезария Эвора осиротела в 7 лет. После чего мать отдала малютку в приют. Домой девочка вернулась лишь спустя несколько лет, когда уже была физически в силах помогать матери.
От отца-музыканта ей и достался талант к пению.
Впервые выступила она в 14 лет – с песней о любви, о которой мечтала всю жизнь.
Читайте также"П*здаболка старая и п*здаболка губастая": Пугачева назвала новую ПримадоннуК 17 годам у нее была уже своя группа музыкантов. На сцену Сезария всегда выходила босиком – отдавая дань бедности, в которой выросла.
Ее музыкальный стиль – морна. И здесь она была признанной королевой. Также пела песни в жанре фаду.
Сезария Эвора: альбомы
Первый сольный альбом выпустила лишь в 43 года.
В 1988 году вышел ее альбом Diva aux Pieds Nus. Затем —Distino di Belita (1990) и песенный сборник Mar Azul (1991).
Потом были:
- Miss Perfumado (Благоухающая девушка) – 1992год;
- Sodade — 1994;
- Cesária (Сезария) — 1995;
- Cabo Verde (Кабо Верде) — 1997;
- Café Atlântico (Кафе Атлантику) — 1999;
- снова Mar Azul — 1999;
- Cesaria Evora Remixes — 1999;
- Best Of (Избранное) — 1999;
- São Vicente de Longe (Сан Винсенте издалека) — 2001;
- Voz de Amor (Голос любви) — 2003;
- Rogamar (рус. Ода морю) — 2006;
- Nha Sentimento — 2009;
- и уже посмертный Mae Carinhosa — 2013.
Сезария Эвора – ее золотая песня, лучший хит – это Besame Mucho.
Карьеру завершила в сентябре 2011 года, в 17 декабря того же года ее не стало. На тот момент ей было 70 лет.
Сезария Эвора: личная жизнь
В любовных делах у Сезарии не было счастья.
Первой ее любовью был гитарист Эдуардо, но он бросил девушку, уехав с родины в поисках лучшей доли.
Потом были лишь незначительные романы, хотя и принесшие ей троих детей, которых Сезария обожала всем сердцем.
Сезария Эвора: интересные факты
Читайте такжеКто такой Николай Носов и почему ему Google посвятил дудлЗа свою карьеру Сезария Эвора заработала свыше 50 млн долларов – и все их отдала на содержание начального образования и системы здравоохранения своей родины.
А когда ей в благодарность за ее филантропию собрались ставить памятник, выступила с резким протестом. Сказала: не стоит, мол, тратить на это денег, лучше отдать их детям.
Всю жизнь говорила лишь на одном языке — креольском. Специального образования у нее тоже не было.
Сезария Эвора: лучшие песни
Сезария Эвора – Sodade – слушать онлайн:
Сезария Эвора – Бесаме Мучо – слушать онлайн:
Сезария Эвора – Live D'amor – слушать онлайн: