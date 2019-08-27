"Киска в зоне риска": Дорофеева взбудоражила пошлым приглашением

Надя Дорофеева / Instagram

Надя Дорофеева примерила странное украшение на пальцы, и испробовала его для достаточно пошлого жеста, который не смог оставить безразличными пользователей сетей.

Дорофеева опубликовала в сети оригинальное фото, которое было сделано явно во время подготовки к выходу на сцену. В Instagram Дорофеева показала жест, используемый только взрослыми.

"Ну ну ...", - написала она и добавила смайлик, показывающий язык.

На фото Дорофеева в платье получает последние взмахи кисточки визажиста перед выходом на сцену, но при этом показывает язык. Причем певица решила воспользоваться украшением, которое было надето на ее пальцы, и продемонстрировала довольно неприличный в обществе жест с использованием среднего и указательного пальцев, и языка между ними. Обычно это символизирует женский оральный секс, так что не удивительно, что фото буквально разорвало сеть, и вызвало бурные и неоднозначные комментарии. Пользователи сетей и хвалили и критиковали Дорофееву за фото.

Надя Дорофеева / Instagram

"Твоя киска в зоне риска...", "Чучело! Отвратительно! Когда у тебя родятся дети, не забудь показать им это фото", "Хочет куни аж пищит", "Арестуйте ее за кражу моего сердечка", "всем хейтерам посвящается", "Девочки смотрят на девочек )))))", "Фу, чума", "Куниледи", "Ля, какая!", - пишут поклонники.

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