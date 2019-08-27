"Шмоньку на показ": Успенская топлес взбудоражила фантазию

Любовь Успенская / Instagram

Певица Любовь Успенская любит быть в центре внимания, любит себя и мужчин. Не удивительно, что она решила побаловаться пикантными фото в своем Instagram.

Советская и российская певица украинского происхождения Любовь Успенская поделилась пляжным фото топлес.

"Да, я помню, как я давала совет не загорать! Но в Москве так не хватает солнца, что решила за отдых хоть разок получить порцию витамина D. Но лицо - прячу! Берегу! Даже ручками прикрыла. Все остальное открыла", - подписала она фото.

На снимке Успенская лежит в красных бикини на пляже на спине, стыдливо прикрыв лицо руками. Она прикрыла голову черной с красным кепкой, одну ногу вытянула, а другую подогнула. Руками же прикрыла бюст.

Однако пошли разговоры, что это либо ее архивное фото, либо вообще - другой девушки - некоторые поклонники просто отказываются верить, что можно так выглядеть в 65 лет в России.

Любовь Успенская / Instagram

Но также оказались и те, кто заценил обнаженный стиль Успенской, добрительно добавив комплименты.

"У красоты возраста нет !!! У красоты есть Фотошоп", "Офигеть.Совсем с ума сошла.Бедненькая,,что то с головой", " А в другой позе нельзя было сфоткаться??? Обязательно шмоньку на показ", "Развратница Любка!", "Это не Таня, это действительно Любовь Успенская, даже по маникюру сравните цвет последних фотографий и этой! Что сказать, шикарная женщина!", "Это же Таня?)))", "Выглядите великолепно но на вашем была бы я такой всеми уважаемой и популярной я бы не стала бы роказывать себя в таком облике , Простите за откровение (", "Чтоб я в 65 так загорала", - пишут поклонники

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