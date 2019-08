"Тр*хнула всех и вся": Maruv представила пикантный костюм для Танцев

Участница Танцев со звездами 2019 Maruv и ее партнер Jay позировали в новых экстравагантных костюмах для шоу.

Maruv и Jay снялись внезапно не в латексных костюмах для очередного промо шоу Танцы со звездами 2019. Фото певица выставила в своем Instagram.

"Это украинское шоу Танцы со звездами, и бэкстейдж съемок промо для Танцев. Это я и мой партнер Jay", - пишет Maruv.

На фото Maruv и Jay позируют в белых тончайших рубашках, коротких брюках и стрипах. Хотя, это не латекс и кожа, но воротник Maruv все еще с ней, и не снимки, что она опубликовала в сети просто источают энергию и сексуальность, которые возникают от их горячих танцев.

Читайте такжеТанці з зірками 2019: что было в 1 выпуске 3 сезона шоу

Поклонники в комментариях не только начали предполагать, каким будет следующий номер Maruv и Jay, но и хвалить их за выступление на первом туре.

"Паркет разодрала нахрен, тр*хнула всех и вся! Обожаю", "The goddess came down to the ground and handed out to everyone in her panties! (Богиня спустилась на землю и раздала всем в трусиках!)", "Богиня", "Богиня. Уже знаю кто выиграет в танцах со звёздах. Правильно - наша прелесть", "Ну, красотка-красотка", - пишут в комментариях.

Напомним, новый второй выпуск Танцев со звездами выйдет 1 сентября в 21:30 на 1+1. Посмотреть онлайн также можно будет его на сайте Главред.