"Похоже на порно": российская певица без белья словила кайф с массажистом

Наталия Штурм / instagram.com/nataliashturm/

Исполнительница песни Школьный Роман Наталия Штурм разделась и показала пикантные моменты во время приема массажа от настоящего профессионала.

Наталия показала, ка принимает сеанс прямо на столе у доктора - совершенно без белья. Фото вызвали ажиотаж в сети.

"Сегодня делала мануальную терапию у доктора. Он долго работал на Кипре, в Италии, на каждого пациента у него свои схемы лечения. Мне понравилось. Хоть и было немного больно, но без этого никак. Зато теперь такая лёгкость", - написала она.

На фотосессии видно, как врач-мануальщик терпеливо делает ей массаж, тиская и плечи, и спину, и бедра, и все остальное, даже пригибая ноги почти до спины. Фотосессия вышла довольно эффектной, и в некоторых местах Наталия уже фотошопила самые интимные места.

Вот только пользователям сети не всем понравились ее фото из похода к врачу-массажисту.

"Больше похоже на порно чем на массаж...Наталье явно не хватает физического контакта с мужчиной....коршмар просто. Простите если грубо, но это трэш", "А зачем это фоткать и выставлять? Понять не могу.. бред! Клизму очистительную делаете?? Фоткайте мы все посмотрим", "Мне аж неловко смотреть на фото", "Вот молодец. У нас бы после таких фото лишили б массажиста лицензии. Умудриться из массажа сделать эротическую сессию. А тот момент, когда вы его за лысинку держите-ну просто вишенка на торте", "Трусы доктору мешают доделать процедуру!!!", "С такой внешностью Вам в в вильмах для взрослых сниматься надо", - пишут в комментариях.

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