Дочь Крутого без белья спровоцировала сеть голой грудью

Виктория Крутая / Instagram

Дочка Игоря Крутого Виктория посетила Монако, и снялась в пикантной фотосессии в шикарном наряде без белья, и эти фото вызвали восторг от нее в сети.

33-летняя Виктория Крутая накануне 34-летия показала откровенную фотосессию в Европе, пока в России все съехались на Новую Волну.

"Спасибо kerryazurephoto за красивое фото сессию. Спасибо за невероятные фотографии", - написала она.

На фото она позирует в черном коктейльном платье прозрачном и с дополнительной юбкой. Но зато она имеет совершенно голую спину до самых ягодиц, и невероятное декольте, которое не скрывает бюст, а наоборот, выставляет его напоказ.

Виктория Крутая / Instagram

Виктория Крутая / Instagram

Первым ее фото поспешил прокомментировать папа, который гордо вопросил: "Ну как моя старшая?".

"Красотка, вся в маму", "На маму тут очень похожа", "Красиво!", "Oh damn!", "Виктория просто шедевральна!", "Фотошоп в помошь", "Очень красиво", "Красавица невероятная!!!", - пишут в комментариях.

Ранее Ирина Шейк бесстыже обнажила грудь в новой фотосессии, которую она готовила для глянца.