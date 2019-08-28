"Выставь пятую точку": Никитюк взбудоражила пикантным фото с отдыха

Леся Никитюк / Instagram

Леся Никитюк задорно закинула ножки, и пошутила о том, что наконец закончила съемки в шоу.

Новое фото с пляжа, Леся опубликовала в своем Instagram, демонстрируя отдых в Турции в гостинице Vogue Hotel Bodrum.

"До сих пор не верится, что ближайшую неделю мне никто не скажет:-Леся иди в кадр-Стань на точку-Втяни живот", - написала она.

Как отметили подписчики при этом Леся лежит на пятой точке, в кадре и втянула живот.

Девушка расположилась на шезлонге на пляжике, с удовольствием вытянув ноги, кроме все прочих кадров, животов и пятых точке.

Фанаты тут же оценили юмор Леси, и поспешили уточнить и прокомментировать ее слова.

Леся Никитюк / Instagram

"Леся, та хоть ложись в кадре, хоть выпучи живот и выставь пятую точку! Все равно люблю-обожаю!", "Лесюнь "втяни живот" мабуть частіше Притулі кажуть))", "Такая классная девчонка! Можно позавидовать такому чувству юмора, как у вас, Леся! У кого вы научились?)) Видно, что мама у вас тоже женщина с юморком. Красотки! Хорошего отдыха!", "Пока ты тут сидишь, Ивлееву с Бедняковым в решку взяли!!!)))) а ну быстро туда!!!)))", "И тем не мение Леся на фото в кадре,сидит на пятой точке и втянула живот", - пишут в комментариях.

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